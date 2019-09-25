وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحكومات العالمية

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جدة - خالد شويل - واس (نيويورك) شارك وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم (الأربعاء) في مقر الأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ12 لمجموعة الحكومات العالمية. وتأتي المشاركة على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة،

شارك وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم (الأربعاء) في مقر الأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ12 لمجموعة الحكومات العالمية. وتأتي المشاركة على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة،

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