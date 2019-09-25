شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه» تستعد لإطلاق منتدى صناعة الترفيه بمدينة الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تستعد الهيئة لإطلاق منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر القادم، بفندق الريتز كارلتون بالرياض، في خطوة تعزز من حضور المملكة على خارطة صناعة الترفيه بالمنطقة. ويتماشى إطلاق المنتدى مع رؤية 2030 المهتمة بتطوير صناعة الترفيه بالمملكة وتمكينها لتصبح مركزاً دولياً للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، وقاعدة مهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبيئةً جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات قوية لإنشاء وتطوير واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق، في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجة أن المملكة العربية

بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تستعد الهيئة لإطلاق منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر القادم، بفندق الريتز كارلتون بالرياض، في خطوة تعزز من حضور المملكة على خارطة صناعة الترفيه بالمنطقة. ويتماشى إطلاق المنتدى مع رؤية 2030 المهتمة بتطوير صناعة الترفيه بالمملكة وتمكينها لتصبح مركزاً دولياً للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، وقاعدة مهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبيئةً جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات قوية لإنشاء وتطوير واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق، في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجة أن المملكة العربية السعودية تتجه بخطوات واثقة نحو صناعة الترفيه من خلال تقديم أنموذجاً رائداً في هذا المجال، منوّها بأن المملكة اليوم تنفتح بثقة على العالم، لتثبت مكانتها وجدارتها وتعرض مواهبها الشابة المدعومة بالخبرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا المنتدى يشكّل اللبنة الأولى في بناء قطاع ترفيهي يتسم بالحيوية والاستدامة. وأضاف باناجة: «تسعى الهيئة ومن خلال العديد من الأنشطة التي تقيمها ومن بينها منتدى صناعة الترفيه، إلى دعم حضور المحتوى المحلي في قطاع الترفيه، إضافة إلى تبني أفضل معايير الجودة العالمية في القطاع، لخلق تجربة ترفيهية ثرية للزوار، إلى جانب تبنّي أفضل الأنظمة التقنية لإدارة وتطوير القطاع». ويستضيف المؤتمر الذي يُنظر إليه كنقطة تحول لمستقبل تطوير الترفيه في المملكة العربية السعودية، نخبةً من المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه القائمة على المعرفة من داخل وخارج المملكة، إلى جانب حضور بعض مشاهير هوليود وبوليود. كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تغطي سلسلةً من دراسات الحالات الدولية، وإستراتيجيات التصميم، والقدرة على التغيير، إضافة إلى عوامل نمو الاقتصاد المحلي، ودور السلوكيات الاجتماعية، والتفاعل مع الابتكار والتكنولوجيا، وصنع الفرح والسعادة والرفاهية، كما يقدم جدول الأعمال نموذجاً فاعلاً للترفيه، وطريقة التأثير وابتكار فرص الاستثمار، إلى جانب تقديم منصة للإعلان عن إستراتيجيات وشراكات ومبادرات جديدة لدعم وتطوير صناعة الترفيه. ويصاحب المؤتمر عدد من الفعاليات من بينها معرض الترفيه، وورشة عمل تجمع نخبة من الباحثين والمصممين والمطورين ورجال الأعمال المهتمين بتصميم وتطوير وتقييم وتسويق الفعاليات للسوق المحلية السعودية، ضمن ورش عمل تم تقسيمها إلى قسمين متوسطة ومتقدمة.

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