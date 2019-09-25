شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصولهم لسلم الطائرة.. «السعودية» تُعيد ركاب رحلة القاهرة 3303 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)
أعادت الخطوط السعودية ركاب الرحلة رقم (3303) المتجهة إلى القاهرة لصالات الانتظار، بعد وصول المُسافرين إلى سلم الطائرة.
واعتذرت «السعودية» لعُملائها، مرجعة هذا الإجراء إلى وجود عطل فني، على أن يُغادر المسافرون في تمام السادسة من مساء اليوم، على أن يتم موافات المُسافرين بآخر المعلومات عن الرحلة.
وقالت الخطوط السعودية في رسالة هاتفية للمسافرين: «نعتذر عن تغيير موعد إقلاع الرحلة رقم (3303) إلى الساعة 18»؛ واكتفت بوضع عبارة «أُغلقت الأبواب» على شاشات عرض الرحلات.
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