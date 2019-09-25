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توّج رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم" سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة سوبر ساند دراق التي أقيمت يوم الاثنين الماضي على شاطئ الفناتير بالجبيل.
وشملت البطولة فئتين للسيارات "البنزين- الكهربائية"؛ حيث حل أولاً في فئة البنزين محمد الحداد من الكويت، وفي المركز الثاني مساعد المساعد، وثالثاً إدريس الخلف.
وفي فئة الكهرباء جاء أولاً عبدالحكيم المهنا، وثانياً صادق الخميري، وفي المركز الثالث سعد جدوع.
يأتي ذلك ضمن الجهود والأنشطة المستمرة للاتحاد برئاسة سعود الفغم؛ للمشاركة في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 09:27 PM
شملت فئتين للسيارات: البنزين والكهربائية"الفغم" يتوج الفائزين في بطولة "سوبر ساند دراق" بالجبيل
توّج رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم" سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة سوبر ساند دراق التي أقيمت يوم الاثنين الماضي على شاطئ الفناتير بالجبيل.
وشملت البطولة فئتين للسيارات "البنزين- الكهربائية"؛ حيث حل أولاً في فئة البنزين محمد الحداد من الكويت، وفي المركز الثاني مساعد المساعد، وثالثاً إدريس الخلف.
وفي فئة الكهرباء جاء أولاً عبدالحكيم المهنا، وثانياً صادق الخميري، وفي المركز الثالث سعد جدوع.
يأتي ذلك ضمن الجهود والأنشطة المستمرة للاتحاد برئاسة سعود الفغم؛ للمشاركة في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية.
، "الفغم" يتوج الفائزين في بطولة "سوبر ساند دراق" بالجبيل ،
المصدر : الخليج 365
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