، ﻿ابتدائية "ابن حبان" بالطائف تحتفل باليوم الوطني 89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الطلاب والمعلمون توشحوا الأخضر ابتهاجًا بالمناسبة

احتفلت مدرسة ابن حبان الابتدائية بإسكان الحرس الوطني بالطائف، بذكرى اليوم الوطني الـ"89" لتوحيد المملكة العربية السعودية، باستقبال الطلاب والمعلمين بالهدايا والحلوى.

فيما قامت إدارة المدرسة بتزيين الطابور الصباحي بالأعلام السعودية؛ حيث توشح الطلاب صور ولاة الأمر وعبارات وطنية تحاكي الفرحة بهذه المناسبة، رافعين النشيد الوطني، وتعالت الأصوات في ساعات مبكرة من صباح اليوم.

كما أعدت إدارة المدرسة حفلاً شارك فيه الطلاب بأعمال رسم ولوحات فنية تحمل راية التوحيد وعبارات وطنية، بالإضافة لصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين - يحفظهم الله -.

ورصدت عدسة "الخليج 365" الطلاب والمعلمين في مدرسة ابن حبان الابتدائية، مرتدين الوشاح السعودي ابتهاجًا بيوم الوطن وعز مكتسباته تحت راية التوحيد وقيادته الرشيدة.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الملكي، ومن ثم كلمة لقائد المدرسة علي القحطاني قال فيها: نحن نحتفل بهذا اليوم بمناسبة غالية على الشعب السعودي، ونحمد الله عز وجل على ما وصلت إليه المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد ملك الحزم، والقائد المجدد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: نحن في بلد الإسلام نتشرف كل عام في خدمة ضيوف بيت الله الحرام في مواسم الحج والعمرة، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً لبذل أقصى الجهود ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وبكل راحة وسهولة.

وقدم المشرف التربوي بتعليم الطائف ماجد العرابي، جزيل الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب؛ لما قدموه من احتفال وصفه بالرائع والمميز لهذه المناسبة الغالية على الجميع، مشيراً إلى أن احتفالنا بالمناسبة الوطنية لنعلم الأجيال ماذا رسموا لنا الآباء والأجداد من قصص المحبة والوفاء في بلد الخير والعطاء في عهد الملوك أبناء المؤسس - رحمهم الله - لحين وصل جيلنا لنكمل المسيرة مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين بكل تلاحم وقوة، ونبذل من أجلهم الغالي والنفيس.

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