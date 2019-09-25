، لصان يقتحمان منتجعاً بأسلحة بيضاء ويسرقان علبة ذهب بالطائف ،

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نجحت كاميرات المُراقبة في رصد ومُتابعة عملية سطو قام بها لصان، كانا قد اقتحما مكتب أحد المنتجعات المعروفة بالطائف بعد كسر بابه، وعبثوا بداخله قبل أن يسرقوا علبة ذهب تم التحفظ عليها من قِبل إدارة المنتجع، وتعود ملكيتها لإحدى زبونات المنتجع والتي فقدتها بداخله إبان استئجارها له.
وحصلت "الخليج 365" على تسجيل الفيديو الذي وثقَ ما بعد عملية السطو، والتي حدثت قبل فجر اليوم الأربعاء، من قِبل إدارة المنتجع؛ حيث قام اثنان من اللصوص أحدهما مُلثم، والآخر مكشوف الرأس، يحملان أسلحة بيضاء "سكين وعتلة حديدية"، وعبثا داخل المكتب وتحديدًا بالأدرج والدواليب والأوراق والملفات، لحين تمكنهما من العثور على علبة مجوهرات بداخلها سلسال وتعليقة من الذهب، تعود في ملكيتها لإحدى الزبائن التي كانت قد فقدتها إبان استئجارها للمنتجع في وقتٍ سابق.
وباشرت الشرطة ممثلةً في الأدلة الجنائية موقع الحالة، وتم رفع البصمات، كما تمت الاستعانة بتسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنتجع، والتي أظهرت وجه أحد الجناة واضحًا، ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية حيالهما.
وطالبت إدارة المنتجع عبر "الخليج 365" من الجهات الأمنية؛ بتكثيف البحث عن اللصين، والقبض عليهما ومحاسبتهما وفق النظام والقانون.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 09:13 PM
عبثا بممتلكات المنتجع رغم وجود كاميرات المراقبةلصان يقتحمان منتجعاً بأسلحة بيضاء ويسرقان علبة ذهب بالطائف
نجحت كاميرات المُراقبة في رصد ومُتابعة عملية سطو قام بها لصان، كانا قد اقتحما مكتب أحد المنتجعات المعروفة بالطائف بعد كسر بابه، وعبثوا بداخله قبل أن يسرقوا علبة ذهب تم التحفظ عليها من قِبل إدارة المنتجع، وتعود ملكيتها لإحدى زبونات المنتجع والتي فقدتها بداخله إبان استئجارها له.
وحصلت "الخليج 365" على تسجيل الفيديو الذي وثقَ ما بعد عملية السطو، والتي حدثت قبل فجر اليوم الأربعاء، من قِبل إدارة المنتجع؛ حيث قام اثنان من اللصوص أحدهما مُلثم، والآخر مكشوف الرأس، يحملان أسلحة بيضاء "سكين وعتلة حديدية"، وعبثا داخل المكتب وتحديدًا بالأدرج والدواليب والأوراق والملفات، لحين تمكنهما من العثور على علبة مجوهرات بداخلها سلسال وتعليقة من الذهب، تعود في ملكيتها لإحدى الزبائن التي كانت قد فقدتها إبان استئجارها للمنتجع في وقتٍ سابق.
وباشرت الشرطة ممثلةً في الأدلة الجنائية موقع الحالة، وتم رفع البصمات، كما تمت الاستعانة بتسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنتجع، والتي أظهرت وجه أحد الجناة واضحًا، ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية حيالهما.
وطالبت إدارة المنتجع عبر "الخليج 365" من الجهات الأمنية؛ بتكثيف البحث عن اللصين، والقبض عليهما ومحاسبتهما وفق النظام والقانون.
، لصان يقتحمان منتجعاً بأسلحة بيضاء ويسرقان علبة ذهب بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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