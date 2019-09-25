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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية اقتصرت على الجانب المالي بفرضها غرامات مالية بحق أندية النصر والوحدة وأبها.
وجاءت على النحو التالي:
تغريم نادي النصر 10 آلاف ريال لتأخره في تسليم قائمة الفريق في مباراة الفتح لحساب الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وإلزام نادي الوحدة بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال بسبب التأخر في النزول ما بين الشوطين في مباراة أبها، كما ألزمت نادي أبها بدفع مبلغ 10 آلاف ريال لذات السبب.
كما غرمت اللجنة أحمد أشرف لاعب الفيصلي 10 آلاف ريال بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء بسبب اللعب العنيف ضد لاعب الشباب.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 09:09 PM
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية اقتصرت على الجانب المالي بفرضها غرامات مالية بحق أندية النصر والوحدة وأبها.
وجاءت على النحو التالي:
تغريم نادي النصر 10 آلاف ريال لتأخره في تسليم قائمة الفريق في مباراة الفتح لحساب الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وإلزام نادي الوحدة بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال بسبب التأخر في النزول ما بين الشوطين في مباراة أبها، كما ألزمت نادي أبها بدفع مبلغ 10 آلاف ريال لذات السبب.
كما غرمت اللجنة أحمد أشرف لاعب الفيصلي 10 آلاف ريال بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء بسبب اللعب العنيف ضد لاعب الشباب.
، الانضباط تغرم النصر وأبها والوحدة.. مالياً ،
المصدر : الخليج 365
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