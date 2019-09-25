محمد بن مسعود - الدمام - بحضور أمين الخارجية اليونانية وأعضاء السلك الدبلوماسي أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان، عصام بيت المال حفل اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، وقد حضر الحفل كل من الأمين العام لوزارة الخارجية، ثيمويستوكليس ديميرنيس، و نائب وزير الدفاع، الكيفياديس ستيفانيس، وسفير دولة الكويت، سعود فيصل سعود الدويش، و قائد قوات البحرية لواء بحري، نقولاوس تسونيس، وعدد غفير من أطياف المجتمع اليوناني و أعضاء السلك الدبلوماسي بالدول العربية والأجنبية، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. فيما قدم الجميع تهانيهم الصادقة بهذه المناسبة متمنين للمملكة ملكاً وحكومةً وشعباً كل التقدم والازدهار. Advertisements

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 09:07 PM بحضور أمين الخارجية اليونانية وأعضاء السلك الدبلوماسي السفارة السعودية في اليونان تحتفل بالذكرى الـ89 لتأسيس المملكة السفارة السعودية في اليونان تحتفل بالذكرى الـ89 لتأسيس المملكة أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان، عصام بيت المال حفل اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، وقد حضر الحفل كل من الأمين العام لوزارة الخارجية، ثيمويستوكليس ديميرنيس، و نائب وزير الدفاع، الكيفياديس ستيفانيس، وسفير دولة الكويت، سعود فيصل سعود الدويش، و قائد قوات البحرية لواء بحري، نقولاوس تسونيس، وعدد غفير من أطياف المجتمع اليوناني و أعضاء السلك الدبلوماسي بالدول العربية والأجنبية، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. فيما قدم الجميع تهانيهم الصادقة بهذه المناسبة متمنين للمملكة ملكاً وحكومةً وشعباً كل التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية

، السفارة السعودية في اليونان تحتفل بالذكرى الـ89 لتأسيس المملكة ،

المصدر : الخليج 365

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