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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان، عصام بيت المال حفل اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، وقد حضر الحفل كل من الأمين العام لوزارة الخارجية، ثيمويستوكليس ديميرنيس، و نائب وزير الدفاع، الكيفياديس ستيفانيس، وسفير دولة الكويت، سعود فيصل سعود الدويش، و قائد قوات البحرية لواء بحري، نقولاوس تسونيس، وعدد غفير من أطياف المجتمع اليوناني و أعضاء السلك الدبلوماسي بالدول العربية والأجنبية، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
فيما قدم الجميع تهانيهم الصادقة بهذه المناسبة متمنين للمملكة ملكاً وحكومةً وشعباً كل التقدم والازدهار.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 09:07 PM
بحضور أمين الخارجية اليونانية وأعضاء السلك الدبلوماسيالسفارة السعودية في اليونان تحتفل بالذكرى الـ89 لتأسيس المملكة
أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان، عصام بيت المال حفل اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، وقد حضر الحفل كل من الأمين العام لوزارة الخارجية، ثيمويستوكليس ديميرنيس، و نائب وزير الدفاع، الكيفياديس ستيفانيس، وسفير دولة الكويت، سعود فيصل سعود الدويش، و قائد قوات البحرية لواء بحري، نقولاوس تسونيس، وعدد غفير من أطياف المجتمع اليوناني و أعضاء السلك الدبلوماسي بالدول العربية والأجنبية، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
فيما قدم الجميع تهانيهم الصادقة بهذه المناسبة متمنين للمملكة ملكاً وحكومةً وشعباً كل التقدم والازدهار.
، السفارة السعودية في اليونان تحتفل بالذكرى الـ89 لتأسيس المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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