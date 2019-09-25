محمد بن مسعود - الدمام - على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة شارك وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم في مقر الأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ12 لمجموعة الحكومات العالمية. وتأتي المشاركة على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 08:59 PM على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة Advertisements وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحكومات العالمية وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحكومات العالمية شارك وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم في مقر الأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ12 لمجموعة الحكومات العالمية. وتأتي المشاركة على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحكومات العالمية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحكومات العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.