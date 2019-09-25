السعودية اليوم / مقتل 11 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بضربة جوية أمريكية



واشنطن 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

قتل 11 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا وهي الثانية خلال أقل من أسبوع.

وأوضح مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الميجر جنرال وليام جايلر أن الضربة نفذت لتصفية إرهابيي داعش وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي.

وأكدت الولايات المتحدة أنها لن تسمح للإرهابيين باستغلال صراع بين فصائل ليبية في الشرق وأخرى في الغرب للسيطرة على العاصمة طرابلس والاحتماء بها.

وكان الجيش الأمريكي نفذ هجومًا في التاسع عشر من الشهر الجاري أسفر عن مقتل ثمانية عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

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21:37ت م

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