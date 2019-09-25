اليوم الوطني / "لماذا أحب وطني".. محاضرة بالجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أقامت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في مقرها اليوم محاضرة بعنوان "لماذا أحب وطني" ألقاها الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي .

وتحدث الدكتور الرحيلي عن حب الوطن ومايجب على المواطن إزاء وطنه .

وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات وبرامج الجامعة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

// انتهى //

21:36ت م

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