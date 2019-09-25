اليوم الوطني / مدارس تعليم صبيا تحتفي باليوم الوطني



صبيا 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفت مدارس محافظة صبيا للبنين والبنات اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بمشاركة مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ومساعديه في عدد من المدارس .

وشملت برامج الاحتفاء تقديم العديد من العروض الفنية والرياضية والمعارض الوطنية والمسرحيات، والأناشيد والأوبريتات والقصائد الشعرية المعبرة والمقالات الصحفية واللوحات الجدارية ومسابقات الرسم والتلوين، وكذلك المشاركات الإذاعية في طابور الصباح ، فضلا عن توزيع الهدايا ابتهاجًا بيوم الوطن.

وثمّن الحازمي جهود مكاتب التعليم التابعة لإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها في الاحتفاء النوعي باليوم الوطني للتعبير عن حالة الفرح بيوم الوطن، واعتماد أساليب وفعاليات متنوعة، شاملة لمناحي الحياة المختلفة بما يسهم في حماية وحصانة أجيالنا، وإعدادهم على أسس تربوية ووطنية قوية.

// انتهى //

21:33ت م

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