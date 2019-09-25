

تبوك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أقام مركز أشواق التابع لمحافظة ضباء أمس، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي, ورئيس بلدية أشواق المهندس عبدالرحمن بن فهد العنزي , وعدد من القيادات الأمنية والحكومية والمسؤولين وجمع من أهالي المركز والمحافظة ، وذلك في حديقة الاحتفالات العامة بالمركز.

وبدأ الحفل بكلمة لأهالي المركز ألقاها نيابة عنهم نايف بن عطالله الحويطي عبر فيها عن اعتزاز الجميع بيومهم الوطني، الذي رفع من خلالها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وللشعب السعودي بهذه المناسبة ، مبيناً أن ما تشهده المملكة بجميع مناطقها من نهضة تنموية ورخاء ورغد عيش وأمن وأمان يعود فضله لله ثم للقيادة الرشيدة.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي شملت قصائد شعرية وعروض للفنون الشعبية جسدت حب الوطن، بالإضافة لعروض فرق للأطفال .

وتجول محافظ ضباء على عدد من فعاليات اليوم الوطني، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح الحفل.

من جانبه وصف رئيس البلدية اليوم الوطني بأنها من المناسبات المهمة في ذاكرتنا، وهي توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ , وهي مناسبة تجدد

كل عام وتضاف إلى التاريخ المجيد لهذا الوطن الغالي , داعياً الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .

// انتهى //

19:55ت م

0284





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مركز أشواق بمحافظة ضباء يحتفي باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.