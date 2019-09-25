السعودية | وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ 12 لمجموعة الحكومات العالمية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:17 مساءً, 25 سبتمبر 2019 م المناطق - واس شارك معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم في مقر الأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ12 لمجموعة الحكومات العالمية.

وتأتي المشاركة على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة،

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