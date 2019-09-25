وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

2019-09-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول السلامة والتدريب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة البيئية والسلامة، السلامة الصناعية، الصحة والسلامة المهنية)، أو أي مجال ذو الصلة.

Advertisements

– منسق منتجات ومعدات التمريض: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)