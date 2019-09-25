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شكرا لقرائتكم توقيع مشاريع بلدية في رجال ألمع بقيمة 16 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توقيع مشاريع بلدية في رجال ألمع بقيمة 16 مليون ريال
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع
وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم عقود عدد من المشروعات التي تعتزم تنفيذها في محافظة رجال ألمع خلال الفترة القادمة ضمن جملة من المشروعات الجديدة ببلديات ومحافظات المنطقة.
وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة رجال ألمع أحمد أبو زحلة أن تلك العقود التي أُبرمت شملت إنشاء ساحات وممرات وحدائق وجسور للمشاة بالمحافظة، مضيفًا أن القيمة الإجمالية لتلك العقود قد بلغت 16 مليونًا و899 ألف ريال.
كما أكد أبو زحلة أن هذه العقود تعكس مدى اهتمام الحكومة بمثل هذه المشروعات الهامة التي تخدم في المقام الأول متابعات الخليج 365 والمحافظة على سلامته وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية له، رافعًا بهذه المناسبة شكره لأمين عسير على مجهوداته الواضحة وبصماته البينة للجميع منذ توليه منصب الأمين، وعلى اهتمامه بمحافظة رجال ألمع.
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