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يتقدمهم أمير الرياض.. جموع المصلين يشيعون شروق بنت بندر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، رحمها الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن وأخو الفقيدة صاحب السمو الأمير محمد بن بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.
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