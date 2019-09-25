ظاهرة فلكية تاريخية.. الشمس بثوبٍ خالٍ من البقع طوال « صيف 2019 »

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

رصدت فلكية جدة ظاهرة شمسية نادرة طوال « صيف 2019 » .

و قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان فصل الصيف لهذه السنه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يمكن أن يسجله التاريخ بأنه “صيفًا بدون بقع شمسية” فخلال الفترة من 21 يونيو حتى 22 سبتمبر ، كانت الشمس خالية من البقع لأكثر من 89 ٪ من الوقت.

فخلال الموسم بأكمله ظهرت 6 بقع شمسية صغيرة فقط لفترة قصيرة ، وغالبًا ما تلا