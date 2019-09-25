الان تتابع صحة جدة توضح حقيقة إغلاق مستشفى الولادة والأطفال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365
نفت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة صحة ما نشر بشأن عزمها إغلاق مستشفى الولادة والأطفال بصورة نهائية.
وأكدت، في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن ما نشر من معلومات في هذا الشأن لم يعتمد على مصادر رسمية، مشيرة إلى أنها تعتزم ترميم المستشفى.
وأفادت المديرية بأنها ستشرع في أعمال الترميم بعد الانتهاء من مارجعة المواصفات الفنية مع المقاول والفريق الاستشاري وفريق مختص من وزارة الصحة.
وكانت المديرية أعلنت في يوليو الماضي عن تعليق استقبال الحالات بقسمي الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة لإجراء أعمال صيانة.
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