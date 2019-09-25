الان تتابع عاجل .. رئيس الاحتلال الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. رئيس الاحتلال الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. رئيس الاحتلال الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

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