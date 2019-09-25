حساب المواطن يكشف حقيقة زيادة قيمة مبالغ الدعم وموعد صرف الدفعة الـ23

أيام قليلة ويبدأ برنامج حساب المواطن في الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 23 عن شهر أكتوبر والمقرر صرفها يوم العاشر من الشهر ذاته خلال الأيام المقبلة، وبدأ معها المستفيدين من صرف الدفعة في الاستعداد لصرفها، كما نشر البرنامج عدد من الردود على تساؤلات بعض المواطنين عبر تويتر، خاصةً المتعلقة بكيفية تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي في البرنامج، فضلاً عن حقيقة زيادة قيمة الدعم المخصص.

حساب المواطن يرد على الجمهور

وكان أبرز ما أوضحه حساب المواطن عبر تويتر، الرد على ما يُشاع عن زيادة قيمة الدعم المخصص بالدفعات، نافيًا صحة هذه الأخبار، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على زيادة الدعم المخصص خلال الفترة المقبلة.

كما كشف حساب المواطن كيفية تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي عبر البرنامج، وذلك يتم فعليًا في 5 حالات فقط:

الزوجة المهجورة. متزوجة من غير سعودي. عائلة سجين. عائلة فاقد الأهلية. زوجها غائب.

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شروط الحصول على دفعات حساب المواطن

وحتى يتسنى لك الحصول على دفعات حساب المواطن، فلابد وأن يتوفر عدد من الشروط للمستفيدين، وهي:

1 أن تكون مقيم داخل حدود المملكة. 2 ألا تكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية. 3 أن تكون حاملًا لبطاقة تنقل. 4 توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة مدى جودة بيانات الجهة.

رابط حساب المواطن الإلكتروني

والآن بإمكانكم التسجيل عبر حساب المواطن من خلال الرابط: https://www.ca.gov.sa/، ثم تسجيل بيانات الشخصية كالاسم ورقم الهاتف ورقم هويتك وتسجيل دخول وتغيير كلمة المرو، ويمكنك أيضًا حساب الحاسبة التقديرية لقيمة الدعم المُقدم عبره.