السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ينبع رأس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة أمس الاجتماع الأول للمجلس بدورته الخامسة، وذلك بحضور وكيل محافظ ينبع بندر الحربي وأعضاء المجلس من المسؤولين والأهالي. وأكد المحافظ على أهمية ما يطرح بالمجلس من مواضيع تهم التنمية بالمحافظة ومراكز نموها، تلت ذلك مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عرض ومتابعة التوصيات السابقة للمجلس التي تتضمن المشاريع القائمة، والتي تحت التنفيذ في عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، حيث أطلع المجلس على ما تم إنجازه على أرض الواقع، وأكد المجلس على الجهات التي لم تستكمل مشاريعها بسرعة إنجازها.



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كانت هذه تفاصيل خبر محلي ينبع يطالب بسرعة إنجاز المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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