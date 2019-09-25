أمانة الأحساء تستلم مشروع ميدان القيصرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء
تسلمت أمانة الأحساء مشروع إنشاء ميدان القيصرية وتطويرها، على طريق الملك عبدالله الدائري «الضلع الغربي» بالقرب من متنزه الملك عبدالله البيئي، والذي نفذه وتكفل به مستشفى الموسى التخصصي، ضمن الشراكة والتكاملية بين القطاع الحكومي والأهلي.
وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن ميدان «القيصرية» الجديد تبلغ مساحته 7800 متر مربع، وأنشئ عليه مبنى تاريخي وسط الميدان، يأخذ الطابع الأثري التاريخي وفق الطراز المعماري الذي تشتهر به الأحساء على شكل بوابة سوق القيصرية التاريخي كأحد أهم المواقع الثقافية والعمرانية في المحافظة.
وأكد على دور الشراكات التكاملية في تقديم الخدمات التنموية والتطويرية، والتي تأتي ضمن أجندة أهداف الأمانة، والنابعة ضمن حرصها على الشراكة المجتمعية.
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