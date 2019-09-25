إيصال خدمة الكهرباء لقطاع الأعمال في تبوك خلال 9 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء أمس خدمة «برق» في منطقة تبوك، حيث بدأت استقبال الطلبات الجديدة لإيصال الخدمة الكهربائية خلال تسعة أيام فقط لقطاع الأعمال «سكني، تجاري»، عن طريق منصة بلدي لأمانة المنطقة، بعد اختصار عدد من الإجراءات بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال «تيسير».

وتعد خدمة «برق» جزءا من خطة الشركة لتحسين وتطوير خدمات المشتركين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية.

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وأوضحت «السعودية للكهرباء» أن طالب الخدمة في قطاع الأعمال لا يحتاج إلى تقديم طلب الخدمة للشركة، بعد أن تم الربط مع بوابة «بلدي» balady.gov.sa التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث سيتم إرسال بيانات رخصة البناء آليا إلى «السعودية للكهرباء»، وبعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة «بلدي»، ستقوم الشركة بدورها بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة الشركة.

وأشارت الشركة، إلى أن تركيب العداد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة تتم بعد إشعار التشطيبات من خلال بوابة «بلدي»، وتسديد رسوم الإيصال.

وبينت السعودية للكهرباء، أن الخدمة تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتطوير وتسهيل إجراءات إيصال الكهرباء إلى المشتركين.

ويسهم الإجراء في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، وسبق أن دشنت الشركة هذه الخدمة في عدد من مناطق المملكة وأثبتت نجاحها وفاعليتها، وستستمر في تغطية كل مناطق المملكة تباعا بالخدمة.