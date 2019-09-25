التغير المناخي ينذر بالفيضانات وفقدان الأنهار الجليدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس

حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير أن تغير المناخ من المحتمل أن يسبب فيضانات متكررة، وارتفاعا في منسوب مياه البحر وفقدانا واسعا للأنهار الجليدية وذوبان الجليد.

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وقالت الهيئة «إن التداعيات ستزداد سوءا مع الارتفاع الأسرع في درجات الحرارة، لذلك تحتاج الحكومات لاتخاذ إجراء «عاجل وطموح» للحد من الانبعاثات».

ومن المرجح أن يحدث ارتفاع في منسوب مياه البحر بشكل كبير، والذي يحدث حاليا مرة واحدة كل 100 عام، سنويا في الكثير من المدن الكبرى المنخفضة والجزر الصغيرة بحلول 2050، حتى في ظل سيناريو منخفض للانبعاثات، حسب الهيئة.

وفي المتوسط، من المرجح أن يواجه العالم ارتفاعا في منسوب مياه البحر قدره 43 سنتيمترا بحلول 2100، طبقا لسيناريو أقل احتباس حراري، مقابل 84 سنتيمترا في أعلى سيناريو.