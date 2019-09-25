الكويت تحبط تهريب قطع أثرية من مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي إحباط رجال الشحن الجوي محاولة جديدة لتهريب خمس قطع من الآثار الفرعونية مهربة في طرد عبر الشحن الجوي من أحد المنافذ الجمركية الجوية في مصر.

وقال الجلاوي إن الطرد يزن نحو 65 كجم، مشيرا إلى أن قضية تهريب الآثار الفرعونية أحيلت إلى الجهات المختصة في البلاد على أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة الآثار إلى موطنها في مصر.