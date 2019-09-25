انقلاب قارب يصرع 10 في بنجلاديش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دكا

أعلنت الشرطة في بنجلاديش أمس مقتل عشرة أشخاص في شمال شرق البلاد، إثر انقلاب قاربهم في منطقة تجمع مياه خلال موسم الأمطار الموسمية.

وقالت الشرطة إن القارب، الذي كان يقل أكثر من 30 شخصا، انقلب في منطقة سونامجانج، على بعد 150 كلم شمال شرق العاصمة دكا، عقب هبوب عاصفة في وقت متأخر من أمس الأول.

وأضافت أن السكان المحليين ورجال الإنقاذ من هيئة الدفاع المدني وقوات الإطفاء انتشلوا جثث أربعة أطفال خلال الليل، وخمس جثث أخرى لاحقا.