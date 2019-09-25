كيف تمنع اصطدام الطيور بالنوافذ الزجاجية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تشكل النوافذ النظيفة والشفافة خطرا على الطيور لأنها غالبا لا ترى الزجاج الذي يسمح بمرور الضوء بدون أي إعاقة، ولكن الطيور تضطر فجأة للتوقف وهي قادمة بكامل سرعتها مما يؤدي لإصابات قاتلة.
النوافذ الكبيرة مشكلة خطيرة، وهناك حل بسيط وهو تنظيفها على فترات متباعدة نظرا لأن التراب المتراكم يمكن أن تراه الطيور التي تدرك عندئذ أن هناك حاجزا، كما أن الشيش الخارجي هو حل آخر، يجعل الطيور تحلق حول منطقة الخطر.
ويمكن أيضا تجربة الزجاج الصديق للطيور المصنع خصيصا، حيث تكون مطبوعة على الألواح الزجاجية رسومات، تبدو بمنظور عين الطائر أفرع متشابكة بكثافة. ومن بين الحلول الممكنة أيضا الزجاج شبه الشفاف مثل الزجاج المسنفر وطوب الزجاج والزجاج الملون.
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