ماذا يفعل ماكرون في الكواليس؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيريه الأمريكي دونالد ترمب والإيراني حسن روحاني بشكل منفصل أمس الأول، وسط مساعيه لإعادة واشنطن وطهران لطاولة التفاوض. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون التقى روحاني لنحو ساعتين، كما عقد لقاء مع ترمب.وتشير تقارير أن محاولات ماكرون إجراء مفاوضات بين أمريكا وإيران تحمل أهدافا عدة، أولها تقديم نفسه بصورة تعيد الدور الفرنسي في المنطقة، ومواجهة الاحتجاجات الداخلية وعلى رأسها أصحاب السترات الصفراء.



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