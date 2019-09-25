السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو نجا رئيس المحكمة العسكرية في الصومال الجنرال حسن النور شوتي أمس من محاولة اغتيال نفذها مسلحو حركة الشباب المتشددة. وقال علي حسن كولمي، أحد رجال الشرطة «قافلته اصطدمت بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق». وأسفر الانفجار القوي الذي وقع على الطريق بين مقديشو ومنطقة أفجوي عن إلحاق أضرار بالسيارة المصفحة التي كان على متنها شوتي. ولم يصب أو أي مسؤول بارز، ولكن أودى الانفجار بحياة اثنين من حراسه الشخصيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة رئيس المحكمة العسكرية بالصومال من محاولة اغتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.