39 قتيلا من طالبان في غارات جوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نفذت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية في 4 أقاليم في الساعات الـ 24 الماضية في أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 39 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن مسؤولين عسكريين قولهم أمس: «إن غارات جوية في منطقة «سار- إي- بول» عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه الواقع شمال البلاد أسفرت عن مقتل 20 مسلحا على الأقل من طالبان».

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية بمنطقة «كرم كول» بإقليم فارياب أسفرت عن مقتل 12 مسلحا من طالبان، إضافة إلى ذلك أسفرت غارات جوية عن مقتل 6 مسلحين من طالبان في منطقتي «أندار» و»قره باغ» بإقليم غزني.

وذكر المسؤولون أن غارة جوية في منطقة سيد آباد بإقليم وردك أسفرت عن مقتل مسلح من طالبان.