هجوم مسلح يودي بحياة 6 في باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون جراء هجوم مسلح استهدف سيارة لشركة تعمل على التنقيب عن النفط والغاز في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أمس أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لشركة «ماري» التي تعمل على التنقيب عن النفط والغاز في وزيرستان، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة من موظفي الشركة واثنان من رجال القوات شبه العسكرية المأمورة بحماية المشاريع الحكومية في تلك المنطقة.

وأضافت أن الهجوم أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح بينهم أربعة من رجال الأمن، مشيرة إلى أن المسلحين فروا من الموقع، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.