«ماراثون الأفكار» يستقطب المواهب الشابة للارتقاء بالصحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ينظم المجلس الصحي السعودي ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات الصحية السبت المقبل في العاصمة الرياض في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية «ماراثون الأفكار2019م» برعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة، بهدف استكشاف الأفكار حول الابتكار الصحي الرقمي كمحرك استراتيجي من أجل المساعدة في زيادة تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، واستقطاب المواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن، وتحقيق أهداف القطاع الصحي في رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه المبادرة لخلق فرص للمواهب الشابة السعودية للعصف الذهني وتبادل الأفكار المبتكرة الجديدة في أجواء تنافسية، ورفع الوعي بالتقنيات الصاعدة وأثرها على قطاع الرعاية الصحية، وتحفيزهم على صناعة البرامج الصحية الرقمية المستقبلية، وكذلك لدمج أصحاب المصلحة من الأكاديميين والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في المختبر لتوظيف التقنيات الصاعدة في تطوير الحلول الصحية، حيث يعمل المشاركون ضمن فريق عمل ويستخدمون ممارسات التفكير المبتكرة وطرح الأفكار لإيجاد الحلول الممكنة لتطوير النظام الصحي.

كما ستتم الاستعانة بلجنة تحكيم تضم مجموعة من القادة المتميزين والمرشدين من مختلف الخبرات التقنية والصحية لمساعدة المشاركين في الماراثون على توليد الأفكار من أجل تأهلهم للانضمام إلى «المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة» ودعمهم لتطوير هذه الأفكار إلى منتجات تخدم القطاع الصحي في المملكة.