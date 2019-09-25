القبض على مقيم انتحل صفة مندوب مبيعات بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مقيم أردني انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين ونصب على مواطن وزور سندات قبض باسم الشركة. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن للنصب والاحتيال من قبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المدعى عليه، وهو مقيم أردني الجنسية، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص، وتزوير سندات قبض باسم إحدى شركات التأمين، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.



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