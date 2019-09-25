افتتاح القسم النسائي بأحوال محافظة المخواة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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افتتح محافظ المخواة نايف الهزاني أمس، القسم النسوي بالأحوال المدنية بالمحافظة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة عبدالعزيز شويل.
وبدأ القسم في تقديم خدمات الأحوال المدنية من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها، وذلك عبر حجز المستفيدات موعدا الكترونيا على الموقع الرسمي.
ويضم المكتب وحدات خدمة شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويعمل على تشغيله كوادر نسائية مدربة.
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