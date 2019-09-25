مجلس مسك يناقش تأثير العولمة على هوية الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» في مقرها في الرياض «مبادرة مجلس مسك» جلسة حوارية بعنوان «تأثير العولمة على هوية الشباب السعودي»، حيث استضافت خلالها الأستاذ المساعد لدراسات الشرق الأوسط في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور مارك تومسون، والذي يعمل كباحث متعاون في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

واستهل الدكتور تومسون حديثه بشكر مؤسسة «مسك» على دعوته وحصوله على هذه الفرصة للتحدث عن هوية الشباب السعودي من خلال البحوث التي أجراها خلال تدريسه للطلاب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

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وتطرق إلى أن الشباب السعودي يعد مفتاح الازدهار للمملكة في المستقبل، مبينا أنهم أهم ثروة تمتلكها المملكة العربية السعودية.

وأكد على أن الشباب السعودي يمتاز بالطموح والريادة والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن، مشيرا إلى أنه متفائل بمستقبل مشرق للمملكة وشبابها رغم التحديات.

وقال الدكتور تومسون «زرت أكثر من 120 دولة حول العالم، ونادرا ما أرى إمكانيات وقدرات من حيث رأس المال البشري كما رأيتها في المملكة».