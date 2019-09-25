ابنة الذروي: انقطعت أخباره في آخر سنتين وسمعنا صوته 3 مرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

فيما نجحت السلطات السعودية في تحرير المواطن ناصر الذروي من الميليشيات الحوثية بعد احتجازه 4 أعوام، قالت ابنته سوسن لـ «مكة» إن أخباره انقطعت عنا في آخر سنتين، مبينة أنها وصلت إليها رسالة الاثنين الماضي بأنها ستتلقى أخبار مفرحة في اليوم التالي، وبعد الرسالة بساعة استقبلت اتصالا أبلغها أن والدها سيكون موجودا في جده غدا، مشيرة إلى أنه بعد ذلك بدأ التنسيق من أجهزة الدولة للحظة المرتقبة.

وأضافت سوسن أنهم كانوا يتلقون أخبارا متقطعة خلال فترة غياب والدهم خلال السنوات الأربع، ‏مشيرة إلى أنهم جلسوا 8 أشهر بعد إعلان فقده لا يعلمون عنه شيئا، ‏» حتى تواصلنا مع أسرة المعلم الأسير سالم الغامدي العائد من اليمن وبشرونا أن والدي على قيد الحياة وبصحة جيدة، وبعدها بشهرين كان للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر دور في سماع صوت والدي للمرة الأولى بعد انقطاع 10 أشهر، ‏وغاب عنا صوته 10 أشهر أخرى حتى سمعنا صوته للمرة الثانية، وفي منتصف شوال 1438 سمعنا صوته مرة ثالثة وبعدها انقطعت أخباره لمدة عامين، حتى محرم الحالي الذي جمعنا به».

وعن الصورة المؤثرة المتداولة والتي جمعتهم وجدتها لوالدها في لحظة لقائه، قالت «لا شعور يصف سعادة جدتي بشوفة ابنها، وكانت طيلة السنوات الماضية تصبر نفسها بقصة سيدنا يوسف عليه السلام».