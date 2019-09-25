الاعتداء على أرامكو يتصدر مباحثات خادم الحرمين ورئيس وزراء العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، خلال جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص أخيرا، فيما أكد رئيس الوزراء تضامن بلاده مع المملكة وحرصها على أمنها واستقرارها.

وفي مستهل المباحثات أبدى خادم الحرمين الشريفين ترحيبه برئيس الوزراء العراقي، منوها بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة.

وثمن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه رئيس الوزراء العراقي، مجددا إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء، وقدم تعازيه ومواساته له ولذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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وجرى خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمن البلدين ومصالحهما المشتركة.

حضر المباحثات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

كما حضره من الجانب العراقي، نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والقنصل العام لجمهورية العراق أحمد زهير.

وكان خادم الحرمين الشريفين، استقبل أمس رئيس الوزراء العراقي، ورحب به، وأقام مأدبة غداء تكريما له، فيما أبدى رئيس الوزراء العراقي سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال والمأدبة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، والأمير سعود بن سلمان، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله، والوزراء.