هيئة الصحفيين السعوديين توقع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين المصريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة

وقع رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، مع نقيب الصحفيين المصريين، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، بروتوكول تعاون بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، من أجل تطوير العمل الصحفي والإعلامي واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة بين البلدين، وذلك بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين وعدد كبير من أعضاء النقابة.

وقال المالك إن مصر تملك خبرة مهنية في مجال الصحافة تتجاوز 80 عاما، موضحا أن هناك تبادلا للزيارات والخبرات بين الهيئة والنقابة، وأن هناك رغبة لتطوير الصحافة بهذه الخطوة المهمة، مشيرا إلى أن عددا من الصحفيين المصريين عملوا في الصحف السعودية، وأيضا هناك طلاب سعوديون تتلمذوا على يد أساتذة مصريين. ونوه إلى الرغبة في تطوير الصحافة عبر هذه الخطوة المهمة، كما تحدث عن دعم وتطوير الصحافة الورقية في كلا البلدين، مشددا على أهمية الدعم الحكومي كي تنهض المؤسسات الصحفية الورقية وتؤدي دورها المنوط في خدمة القضايا المحلية والإقليمية إلى جانب دورها الرائد في التثقيف والتنوير ومواجهة الأفكار الهدامة في المجتمعات العربية.

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من جانبه، رحب رشوان بالمالك قائلا «نرحب بالزميل والأخ العزيز والنقابي الكبير خالد مالك بوجوده داخل نقابة الصحفيين المصريين»، لافتا إلى أن هيئة الصحفيين السعوديين تعد الكيان الموازي والمناظر للنقابة. ونوه إلى أن دور هذا الكيان مماثل أيضا لدور نقابتنا وهو الدفاع عن المهنة وتطويرها، موضحا أن الاتفاقية تمثل توقيعا وترجمة لواقع متواجد بالفعل، كما أنها ستحمل أنشطة أكثر للصحفيين المصريين والسعوديين، وأن التدريب والتطوير يحتل جزءا مهما من هذه الاتفاقية، وهو ما سيصب في صالح الطرفين. وأضاف «سنؤكد من خلال هذه الاتفاقية على المعايير المهنية في التناول الصحفي التي نطلق عليها ميثاق الشرف الإعلامي».

وطالب الطرفان الجهات الرسمية في كلا البلدين بتسهيل دخول الصحفيين والحصول على سمات الدخول، بما يضمن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل والأنشطة المختلفة.

وفيما يتعلق بالتدريب والتطوير جرى الاتفاق على إتاحة الفرصة لمشاركة صحفيي البلدين في الدورات التدريبية التي تقام من قبل الجهات الموقعة، وكذلك عقد لقاءات دورية بين مجلسي النقابة والهيئة، والعمل على تشجيع التوأمة الصحفية.

أبرز أهداف الاتفاقية: