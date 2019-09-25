جامعة القصيم تصحح بيانات منسوبيها بالتعاون مع الخدمة المدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود أمس عملية تحديث بيانات منسوبي الجامعة في سجلات وزارة الخدمة المدنية، وذلك في إطار أكبر حملة تصحيحية تطلقها الوزارة لتحديث بيانات الموظفين في القطاع الحكومي، حيث تنفذ عمادة الموارد البشرية بالجامعة عملية تحديث البيانات بالتعاون مع فرع وزارة الخدمة المدنية.

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وتأتي هذه العملية ضمن اهتمامات وزارة الخدمة المدنية بالخدمات الالكترونية المقدمة للجهات الحكومية والموظفين المدنيين والمواطنين، تحقيقا لما جاء في رؤية المملكة 2030، وضمن ملف التحول الرقمي، وذلك لتقديم خدمات الكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية.

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم خالد العويس أن هذه العملية تستهدف الموظفين الرسميين على مراتب سلم الموظفين، أو الكادر الصحي، أو سلم القضاة، والتعليم، وكذلك تستهدف المستخدمين، وتهدف إلى تصحيح بيانات الموظفين لتمكنهم من الاستفادة مستقبلا من الخدمات التي تقدمها الوزارة، سواء في خدمات النقل أو الترقية، أو في الأداء الوظيفي، مشيرا إلى أن جميع الخدمات المقدمة سوف تنصب في مصلحة خدمة الموظف.

وبين أن الهدف الأساسي من وجود مكتب بالجامعة هو الدعم على مدار الساعة وتصحيح بيانات منسوبي الجامعة ومنسوباتها، والموظفين المسؤولين، وسوف يكون هناك منسق خدمات، وكذلك سيكون هناك ضابط اتصال بين الجامعة ووزارة الخدمة المدنية، وذلك لعقد تدريبات للموظفين عن كيفية عمل التحديث الذي يتكون من ثلاث صفحات عن طريق موقع الوزارة هي صفحة للبيانات الشخصية، وصفحة للبيانات العلمية، والمعلومات الوظيفية الحالية التي يشغلها الموظف.