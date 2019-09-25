البيئة تكافح الجراد الصحراوي وتعالج 1500 هكتار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تمكنت فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية للجراد الصحراوي من استكشاف 47000 هكتار، ومعالجة 1500 هكتار في 25 موقعا، وذلك خلال الفترة من 13 - 20 سبتمبر الحالي.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عمليات الاستكشاف تمت في مناطق الساحل الجنوبي الغربي بالمملكة ما بين الليث وجازان بما في ذلك تهامة الباحة (محافظتي قلوة والمخواة) وساحل عسير، والمكافحة تتركز في منطقة مكة المكرمة بمحافظة الليث ومنطقة جازان بمحافظات أبوعريش، أحد المسارحة.

Advertisements

وأشارت إلى أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة بالمحافظات الساحلية بجازان، وأدت إلى منع وصول مجاميع الدبا للأطوار الأخيرة وحدوث الانسلاخ، وتستمر المكافحة في محافظة الليث في شرق وجنوب المحافظة على مجاميع صغيرة من الدبا.

وشوهدت في محافظة قلوة التابعة للباحة أعداد من الجراد الصحراوي الانفرادي المشتت مع أعداد من الدبا قليلة جدا.

وأكدت أن التقارير الميدانية سجلت ظروفا بيئية ملائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة.