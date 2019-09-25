التخصصات الصحية ترقمن أعمال التطوير المهني المستمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى رقمنة أعمال التطوير المهني المستمر، وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس وثيقة شراكة واتفاقية تعاون مع شركة علم لأمن المعلومات، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده أن الهيئة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى رقمنة أعمال التطوير المهني المستمر ومن خلال مركز تواصل موحد لدعم الأعمال للتطوير المهني المستمر، كما توفر إمكانية رصد بيانات حضور الممارسين للأنشطة المعتمدة من التطوير المهني، ومتابعة أداء جهات تقديم أنشطة التطوير المهني، إضافة إلى عرض مؤشرات الأداء التي تمكن من متابعة أداء التطوير المهني والمنصة وتتيح أتمتة نتائج البيانات والتحليلات.

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وأشاد بالإمكانيات لدى شركة علم، وتحقيقها المتطلبات الفنية للمشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبي كأحد الجهات التدريبية لبرنامج الأمن الصحي.

من جهته أكد المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة «علم» ماجد العريفي أن تطوير منصة للتطوير المهني المستمر سيشتمل على تطوير وتشغيل منصة الكترونية متخصصة، وتقديم الدعم الفني، وإدارة التغيير اللازم لخدمات التطوير المهني.

أهداف الوثيقة والتعاون: