الجوازات توفر خدمة «إشارة» لذوي الإعاقة بجميع الإدارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت المديرية العامة للجوازات جميع المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من خدمة «إشارة»، والتي دشنها أخيرا وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها المديرية.

وأوضحت الجوازات أن خدمة «إشارة» فعلت في جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والمنافذ البرية، مبينة أن هذه الخدمة توفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة التي تسهل التواصل بين السامع والأصم بكل خصوصية واستقلالية ومرونة من خلال منصة تدعم الاتصال المرئي، وهي متوفرة في أجهزة الهواتف الذكية من خلال «تطبيق إشارة»، حيث يتوفر اتصال مرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في الوقت نفسه من خلال المنصة للرد على جميع الاستفسارات والحصول على تواصل فعال بكل خصوصية واستقلالية.

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وحثت جميع المستفيدين في حال كانت لديهم استفسارات أو متابعة لمعاملاتهم، الاتصال عبر تطبيق «إشارة» بمركز الاتصال الموحد 992 والتواصل مع مقدمي الخدمة من الجوازات بوجود المترجم كطرف ثالث للترجمة والحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات بهدف الوصول إلى أعلى درجات الرضا الممكنة.

الهدف من الخدمة:

توفير سبل الراحة للمراجعين والمتصلين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق «إشارة» للترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

المزايا: