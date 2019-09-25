محمد بن مسعود - الدمام - قالت: فريق من ‫وزارة الصحة وآخر استشاري لمراجعة المواصفات نفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة الأخبار المتداولة عن الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال بجدة، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لم تستند لمصادر رسمية. وقالت: إنه "لا صحة لما ورد من أخبار عن إغلاق نهائي لـمستشفى الولادة والأطفال، وإن ما تم نشره لم يعتمد على مصدر رسمي، حيث إن أعمال ترميمه ستبدأ فور الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول لتلك الأعمال، بمشاركة فريق من ‫وزارة الصحة وفريق استشاري".

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 08:25 PM قالت: فريق من ‫وزارة الصحة وآخر استشاري لمراجعة المواصفات Advertisements "صحة جدة": لا صحة لقرار الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال "صحة جدة": لا صحة لقرار الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال نفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة الأخبار المتداولة عن الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال بجدة، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لم تستند لمصادر رسمية. وقالت: إنه "لا صحة لما ورد من أخبار عن إغلاق نهائي لـمستشفى الولادة والأطفال، وإن ما تم نشره لم يعتمد على مصدر رسمي، حيث إن أعمال ترميمه ستبدأ فور الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول لتلك الأعمال، بمشاركة فريق من ‫وزارة الصحة وفريق استشاري". الكلمات المفتاحية

، "صحة جدة": لا صحة لقرار الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال ،

المصدر : الخليج 365

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