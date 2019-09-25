محمد بن مسعود - الدمام - قالت: فريق من ‫وزارة الصحة وآخر استشاري لمراجعة المواصفات نفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة الأخبار المتداولة عن الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال بجدة، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لم تستند لمصادر رسمية. وقالت: إنه "لا صحة لما ورد من أخبار عن إغلاق نهائي لـمستشفى الولادة والأطفال، وإن ما تم نشره لم يعتمد على مصدر رسمي، حيث إن أعمال ترميمه ستبدأ فور الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول لتلك الأعمال، بمشاركة فريق من ‫وزارة الصحة وفريق استشاري".

"صحة جدة": لا صحة لقرار الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-09-25 نفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة الأخبار المتداولة عن الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال بجدة، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لم تستند لمصادر رسمية. وقالت: إنه "لا صحة لما ورد من أخبار عن إغلاق نهائي لـمستشفى الولادة والأطفال، وإن ما تم نشره لم يعتمد على مصدر رسمي، حيث إن أعمال ترميمه ستبدأ فور الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول لتلك الأعمال، بمشاركة فريق من ‫وزارة الصحة وفريق استشاري". Advertisements 25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 08:25 PM قالت: فريق من ‫وزارة الصحة وآخر استشاري لمراجعة المواصفات قالت: فريق من ‫وزارة الصحة وآخر استشاري لمراجعة المواصفات نفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة الأخبار المتداولة عن الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال بجدة، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لم تستند لمصادر رسمية. وقالت: إنه "لا صحة لما ورد من أخبار عن إغلاق نهائي لـمستشفى الولادة والأطفال، وإن ما تم نشره لم يعتمد على مصدر رسمي، حيث إن أعمال ترميمه ستبدأ فور الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول لتلك الأعمال، بمشاركة فريق من ‫وزارة الصحة وفريق استشاري".

، "صحة جدة": لا صحة لقرار الإغلاق النهائي لمستشفى الولادة والأطفال ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه