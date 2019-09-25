، مستشفى صامطة يدشن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين ،

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دشن مدير مستشفى صامطة العام عبد الله بن أحمد عريشي، صباح الأربعاء؛ فعاليات الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.
حضر الحفل مدير إدارة التمريض بندر مدخلي، والدكتور حسن الشعبي، والدكتور عبد المجيد الشعبي، وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين بالمستشفى.
ووزعت الهدايا الوطنية والورود والحلويات على المرضى والمراجعين والموظفين في صورة ترسم مشاعر الفرح والسعادة، وتعبِّر عن الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة ولهذا الوطن الغالي.
ورفع مدير المستشفى عبد الله بن أحمد عريشي، باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات المستشفى؛ أسمى آيات التهاني، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني.
وقال "عريشي": إن اليوم الوطني هو امتداد تاريخي ليوم مجيد وعظيم لجميع أفراد الشعب السعودي، تتجسد فيه ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية في كل أذهان ومشاعر أبناء الوطن على يد المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - مسيرة تاريخية مليئة بالإنجازات يفتخر ويعتز بها كل مواطن في أرجاء المملكة، وتتجسد فيه ذكرى توحيد أرجاء هذا الوطن تحت راية التوحيد.
وسأل الله تعالى أن يحفظ قائد وملهم مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، وأن يتحقق للوطن الريادة في كل المجالات، ويعيد على الجميع هذا اليوم المجيد، ويديم علينا الرقي والرخاء والأمن والأمان.
مستشفى صامطة يدشن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-25
دشن مدير مستشفى صامطة العام عبد الله بن أحمد عريشي، صباح الأربعاء؛ فعاليات الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.
حضر الحفل مدير إدارة التمريض بندر مدخلي، والدكتور حسن الشعبي، والدكتور عبد المجيد الشعبي، وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين بالمستشفى.
ووزعت الهدايا الوطنية والورود والحلويات على المرضى والمراجعين والموظفين في صورة ترسم مشاعر الفرح والسعادة، وتعبِّر عن الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة ولهذا الوطن الغالي.
ورفع مدير المستشفى عبد الله بن أحمد عريشي، باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات المستشفى؛ أسمى آيات التهاني، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني.
وقال "عريشي": إن اليوم الوطني هو امتداد تاريخي ليوم مجيد وعظيم لجميع أفراد الشعب السعودي، تتجسد فيه ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية في كل أذهان ومشاعر أبناء الوطن على يد المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - مسيرة تاريخية مليئة بالإنجازات يفتخر ويعتز بها كل مواطن في أرجاء المملكة، وتتجسد فيه ذكرى توحيد أرجاء هذا الوطن تحت راية التوحيد.
وسأل الله تعالى أن يحفظ قائد وملهم مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، وأن يتحقق للوطن الريادة في كل المجالات، ويعيد على الجميع هذا اليوم المجيد، ويديم علينا الرقي والرخاء والأمن والأمان.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
08:15 PM
"عريشي": ذكرى تمثل مسيرة تاريخية مليئة بالإنجازات
دشن مدير مستشفى صامطة العام عبد الله بن أحمد عريشي، صباح الأربعاء؛ فعاليات الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.
حضر الحفل مدير إدارة التمريض بندر مدخلي، والدكتور حسن الشعبي، والدكتور عبد المجيد الشعبي، وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين بالمستشفى.
ووزعت الهدايا الوطنية والورود والحلويات على المرضى والمراجعين والموظفين في صورة ترسم مشاعر الفرح والسعادة، وتعبِّر عن الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة ولهذا الوطن الغالي.
ورفع مدير المستشفى عبد الله بن أحمد عريشي، باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات المستشفى؛ أسمى آيات التهاني، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني.
وقال "عريشي": إن اليوم الوطني هو امتداد تاريخي ليوم مجيد وعظيم لجميع أفراد الشعب السعودي، تتجسد فيه ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية في كل أذهان ومشاعر أبناء الوطن على يد المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - مسيرة تاريخية مليئة بالإنجازات يفتخر ويعتز بها كل مواطن في أرجاء المملكة، وتتجسد فيه ذكرى توحيد أرجاء هذا الوطن تحت راية التوحيد.
وسأل الله تعالى أن يحفظ قائد وملهم مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، وأن يتحقق للوطن الريادة في كل المجالات، ويعيد على الجميع هذا اليوم المجيد، ويديم علينا الرقي والرخاء والأمن والأمان.
، مستشفى صامطة يدشن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين ،
المصدر : الخليج 365
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