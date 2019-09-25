، مدير جامعة "المؤسس" يكرم قوات الدفاع الجوي ويدشن أنشطة العام الدراسي الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال احتفالها باليوم الوطني التاسع والثمانين

رعى مدير جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، فعاليات احتفال الجامعة باليوم الوطني التاسع والثمانين، وتدشين الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد تحت شعار: "ثقافتنا علم أخلاقنا"، الأربعاء، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وتجول "اليوبي" في المعرض المصاحب للاحتفال، وشمل مشاركات الطلاب والطالبات في مسابقات اليوم الوطني، ولوحة جدارية للتعبير عن مشاعر منسوبي الجامعة، بعد ذلك أدى نادي التراث الشعبي العرضة السعودية.

بدأ احتفال الجامعة بالنشيد الوطني السعودي، وفيلم قصير يعكس مشاعر منسوبي الجامعة وشكرهم لجنود الوطن، وعرض مرئي عن جهود قوات الدفاع الجوي، ولوحة فنية تحت عنوان "يا أغلى بلد" قدمها نادي التراث الشعبي بعمادة شؤون الطلاب.

وقال مدير الجامعة، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي, في كلمته أمام الحفل "إن اليوم الوطني لمملكتنا الغالية والاحتفال به، إنما هو احتفال بمعاني التوحيد الذي رفع لواءها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - منذ أكثر من مئة عام، وتحديداً في الخامس من شوال 1319هـ، الموافق 15 يناير 1902م، فكان توحيد أرجاء البلاد على يديه ملحمة بل ملاحم تاريخية أدت إلى وضع حجر الأساس لهذه الطفرات التنموية والتقدمية التي شهدتها بلادنا في كل العهود بدءاً من عهد التوحيد، عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه-، ومروراً بعهود ملوك المملكة السابقين أبناء الملك المؤسس البررة -رحمهم الله جميعاً -، ووصولاً إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -".

وأضاف أن الجامعة حريصة على تنوع الفعاليات والبرامج المقدمة احتفالاً باليوم الوطني، وعكس القدرات التي تتمتع بها الجامعة، وتشمل جميع فئات المجتمع، حيث أطلق العديد منها خارج الجامعة، وستقدم برامج متنوعة للطلاب والطالبات داخل الجامعة، تصب في إستراتيجية وخطط الجامعة والتي تسعى إلى أن تكون منارة علمية تخدم المجتمع وتشارك بفعالية في المناسبات الوطنية.

وكرم أبطال الوطن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ويمثلها قائد مجموعة الدفاع الجوي الثانية بجدة المكلف اللواء الركن عبد الله بن حسن الرباع القحطاني.

وكرم الفائزين والفائزات في مسابقات اليوم الوطني، التي شارك فيها 600 طالب وطالبة عن: أفضل تغريدة في حب الوطن، وأفضل صورة تعبر عن الهوية الوطنية، وأفضل مقال عن مملكتنا الحبيبة. كما دشن الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد.

وتتواصل فعاليات الاحتفال باليوم الوطني مساء الأربعاء بالسكن الجامعي، ويشمل برنامج الحفل: المباراة الختامية لبطولة خماسيات كرة القدم، والنشيد الوطني السعودي، وكلمة راعي الحفل، والعرضة السعودية وقصيدة شعرية، وموروث شعبي حجازي، وموروث شعبي جنوبي، وتكريم الفائزين في بطولة خماسيات كرة القدم.