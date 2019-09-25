فحوى رسالة السيسي إلى الملك سلمان

كشفت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأربعاء، عن رسالة بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" أن الرئيس السيسي، بعث برقية إلى العاهل السعودي،؛ للتهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني في المملكة.

وأضافت الوكالة أن الرئيس السيسي أوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

​وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق الـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.