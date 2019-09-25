حقيقة إلغاء حصة النشاط في السعودية

نفت المتحدثة بإسم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ابتسام الشهري صحة تعميم إلغاء حصة النشاط ودمجها لتصبح حصتين أسبوعياً وإدراجها ضمن الخطة الدراسية

وكان تعميم قد انتشر في الساعات الماضية على الكثير من المواقع والصفحات بما فيها صحيفة المواطن السعودية ذات المصداقية الكبيرة ينص على الغاء حصة النشاط اليومية ودمجها لصبح حصتين أسبوعياً بواقع أربعة ساعات في الأسبوع.

وأشارت ابتسام الشهري على أن يتم تنفيذها من قبل رواد ورائدات النشاط في الفصل وبإشراف مباشر من المعلمين على أن يتم إضافة هاتين الحصتين من ضمن الجدول الخاص بالمدرسين، ولكن هذا الخبر المتداول لم يلبث طويلاً حتى نفت وزارة التعليم الغاء حصة النشاط وإدراجها ضمن الخطة الدراسية وهو الأمر الذي لم يصدر عن الوزارة أي تعليمات بخصوصه.

أكدت بإسم وزارة التعليم على الإستمرار في تطوير حصص النشاط وعدم صدور أي تعليمات جديدة من الوزارة تتعلق في الغاء حصص النشاط أو تقليصها وإدراجها ضمن الخطة الدراسية، وكان تعميم قيل إنه صادر عن الوزارة انتشر ونص على تقليص حصص النشاط لتصبح حصتين أسبوعياً وإدراجها ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل الدراسية.

أنهت المتحدثة بإسم وزارة التعليم الجدل الدائر حول إدراج حصص النشاط ضمن الخطة الدراسية وكذلك إشاعة خبر الغاء حصة النشاط اليومية، التي تم نشرها ونسب تعميم لوزارة التعليم حولها وقعت في خطأ تعميمه مواقع كبرى من داخل المملكة.