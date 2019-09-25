بيان من شرطة الرياض بشأن منتحل صفة مندوب إحدى شركات التأمين

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن للنصب والاحتيال من قبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المُدّعى عليه، وهو مقيم أردني الجنسية، في العقد الرابع من العمر.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بقيامه بالنصب والاحتيال على عددٍ من الأشخاص، وتزوير سندات قبض باسم إحدى شركات التأمين، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.
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